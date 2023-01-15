У будинку Байдена знайдено більше документів з грифом "секретно"

Адвокати президента Байдена знайшли в його будинку в Вілмінгтоні більше документів з грифом "секретно", ніж було відомо раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News.

Адвокат Білого дому Річард Заубер заявив, що в цілому шість сторінок документів з грифом "секретно" були знайдені під час обшуку приватної бібліотеки Байдена.

Раніше Білий дім заявляв, що там була знайдена лише одна сторінка.

Останнє розкриття є доповненням до виявлення документів, знайдених у грудні в гаражі Джо Байдена і в листопаді в його колишньому офісі в Центрі Пенна Байдена у Вашингтоні, з часів його перебування на посаді віцепрезидента. Очевидне неправильне поводження з секретними документами і офіційними записами адміністрації Обами розслідується колишнім прокурором США Робертом Хуром, який був призначений спеціальним радником в четвер генеральним прокурором Мерріком Гарландом.

В заяві Заубера говориться, що особисті адвокати Байдена, які не мали допуску до секретної інформації, припинили свої пошуки після того, як знайшли першу сторінку в середу ввечері. Решту матеріалів Заубер знайшов у четвер, він сприяв їх отриманню міністерством юстиції.

"Коли я передавав їх співробітникам Мін'юсту, які мене супроводжували, серед матеріалів було виявлено ще п'ять сторінок з грифом "таємно", загалом шість сторінок", - сказав Заубер.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати CBS News нововиявлені документи.

У заяві Заубера не пояснюється, чому Білий дім чекав два дні, щоб надати оновлений облік кількості записів із засекреченими позначками. Білий дім вже зіткнувся з критикою за те, що чекав більше двох місяців, щоб визнати виявлення початкової групи документів в офісі Байдена.

Республіканська більшість у Палаті представників заявила, що проведе власне розслідування поводження Байдена із секретними документами.

Республіканці також нагадали, як Байден критикував Трампа за необережне поводження із секретними документами.

Про те, що ж означає це виявлення та чому за цим важливо стежити і в Україні , читайте в статті Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США.