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Глава МЗС Литви закликав Захід не шукати причин зволікати з поставками необхідної Україні зброї

Неділя, 15 січня 2023, 12:41

Захід повинен шукати шляхи якомога швидше надати Україні необхідне озброєння, а не шукати причин для зволікання з цим.

Про це, як передає "Європейська правда", написав у Twitter глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Народ України повинен мати зброю, необхідну для того, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати" - написав Ландсбергіс.

Раніше Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні далекобійні ракети ATACMS і танки Leopard.

ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну.

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Литва Війна з РФ

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