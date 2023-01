Глава МЗС Литви закликав Захід не шукати причин зволікати з поставками необхідної Україні зброї

Захід повинен шукати шляхи якомога швидше надати Україні необхідне озброєння, а не шукати причин для зволікання з цим.

Про це, як передає "Європейська правда", написав у Twitter глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Народ України повинен мати зброю, необхідну для того, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати" - написав Ландсбергіс.

The people of Ukraine should have the weapons they need in order to fight back. We should look for ways to help faster, not find reasons to delay longer.