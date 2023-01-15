Глава МЗС Литви закликав Захід не шукати причин зволікати з поставками необхідної Україні зброї

Захід повинен шукати шляхи якомога швидше надати Україні необхідне озброєння, а не шукати причин для зволікання з цим.

Про це, як передає "Європейська правда", написав у Twitter глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Народ України повинен мати зброю, необхідну для того, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати" - написав Ландсбергіс.

The people of Ukraine should have the weapons they need in order to fight back. We should look for ways to help faster, not find reasons to delay longer. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 15, 2023

Раніше Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні далекобійні ракети ATACMS і танки Leopard.

ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну.