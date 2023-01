Глава МИД Литвы призвал Запад не искать причин тянуть с поставками необходимого Украине оружия

Запад должен искать пути как можно скорее предоставить Украине необходимое вооружение, а не искать причин для промедления с этим.

Об этом, как передает "Европейская правда", написал в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Народ Украины должен иметь оружие, необходимое для того, чтобы дать отпор. Мы должны искать пути, как помочь быстрее, а не находить причины, чтобы медлить" - написал Ландсбергис.

The people of Ukraine should have the weapons they need in order to fight back. We should look for ways to help faster, not find reasons to delay longer.