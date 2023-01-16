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В Албанії стався землетрус магнітудою близько 5

Понеділок, 16 січня 2023, 07:19

У центральній частині Албанії стався землетрус магнітудою 4,7.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Albanian Daily News.

Поштовхи зафіксували близько 22:30 в районі муніципалілету Клос, що трохи північніше столиці країни Тірани. Після головного землетрусу було декілька дрібніших. 

За попередніми даними, постраждалих немає. Землетрус відчули також у Північній Македонії. 

Нагадаємо, з початку 2023 року повідомлялося про кілька суттєвих землетрусів у регіоні - на грецьких островах, усі магнітудою більше 4. 

В Албанії про останній землетрус подібної сили повідомляли наприкінці жовтня, тоді поштовхи пошкодили кілька десятків будівель. 

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Албанія

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