В Албанії стався землетрус магнітудою близько 5

У центральній частині Албанії стався землетрус магнітудою 4,7.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Albanian Daily News.

Поштовхи зафіксували близько 22:30 в районі муніципалілету Клос, що трохи північніше столиці країни Тірани. Після головного землетрусу було декілька дрібніших.

За попередніми даними, постраждалих немає. Землетрус відчули також у Північній Македонії.

Нагадаємо, з початку 2023 року повідомлялося про кілька суттєвих землетрусів у регіоні - на грецьких островах, усі магнітудою більше 4.

В Албанії про останній землетрус подібної сили повідомляли наприкінці жовтня, тоді поштовхи пошкодили кілька десятків будівель.