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В Албании произошло землетрясение магнитудой около 5

Понедельник, 16 января 2023, 07:19

В центральной части Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Albanian Daily News.

Толчки зафиксировали около 22:30 в районе муниципалитета Клос, что немного севернее столицы страны Тираны. После главного землетрясения было несколько более мелких. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Землетрясение почувствовали также в Северной Македонии. 

Напомним, с начала 2023 года сообщалось о нескольких существенных землетрясениях в регионе - на греческих островах, все магнитудой более 4. 

В Албании о последнем землетрясении подобной силы сообщали в конце октября, тогда толчки повредили несколько десятков зданий. 

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Албания

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