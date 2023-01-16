В Албании произошло землетрясение магнитудой около 5

В центральной части Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Albanian Daily News.

Толчки зафиксировали около 22:30 в районе муниципалитета Клос, что немного севернее столицы страны Тираны. После главного землетрясения было несколько более мелких.

По предварительным данным, пострадавших нет. Землетрясение почувствовали также в Северной Македонии.

Напомним, с начала 2023 года сообщалось о нескольких существенных землетрясениях в регионе - на греческих островах, все магнитудой более 4.

В Албании о последнем землетрясении подобной силы сообщали в конце октября, тогда толчки повредили несколько десятков зданий.