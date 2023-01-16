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Австрія про знищений РФ будинок у Дніпрі: кричуще порушення міжнародного права

Понеділок, 16 січня 2023, 08:54

Міністерство закордонних справ Австрії засудило ракетний удар РФ по Дніпру, що знищив під’їзд багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Цілеспрямовані російські атаки на цивільну інфраструктуру, як, зокрема, багатоквартирний будинок у Дніпрі - це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права. Цивільні особи не можуть бути ціллю. Найрішучіше засуджуємо це насильство та висловлюємо солідарність з народом України", - заявили в МЗС Австрії.

Глава МЗС Албанії у зв’язку з трагедією у Дніпрі зауважила, що дії Росії більше нагадують дії терористичної організації, аніж постійного члена Радбезу ООН.

Як відомо, вдень 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удару завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

На цей час відомо про 35 загиблих, поранені 75 осіб, триває пошук мешканців під завалами. 

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Австрія Війна з РФ

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