Австрія про знищений РФ будинок у Дніпрі: кричуще порушення міжнародного права

Міністерство закордонних справ Австрії засудило ракетний удар РФ по Дніпру, що знищив під’їзд багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Цілеспрямовані російські атаки на цивільну інфраструктуру, як, зокрема, багатоквартирний будинок у Дніпрі - це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права. Цивільні особи не можуть бути ціллю. Найрішучіше засуджуємо це насильство та висловлюємо солідарність з народом України", - заявили в МЗС Австрії.

Russia‘s targeted attacks on civilian infrastructure like the one on an apartment building in #Dnipro are an abhorrent violation of intl. humanitarian law. Civilians are not targets. We condemn this violence in the strongest terms & stand in solidarity with the Ukrainian people. — MFA Austria (@MFA_Austria) January 15, 2023

Глава МЗС Албанії у зв’язку з трагедією у Дніпрі зауважила, що дії Росії більше нагадують дії терористичної організації, аніж постійного члена Радбезу ООН.

Як відомо, вдень 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удару завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

На цей час відомо про 35 загиблих, поранені 75 осіб, триває пошук мешканців під завалами.