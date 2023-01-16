Австрия об уничтоженном РФ доме в Днепре: вопиющее нарушение международного права

Министерство иностранных дел Австрии осудило ракетный удар РФ по Днепру, уничтоживший подъезд многоквартирного дома.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Целенаправленные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, как, в частности, многоквартирный дом в Днепре - это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Гражданские лица не могут быть целью. Решительно осуждаем это насилие и выражаем солидарность с народом Украины", - заявили в МИД Австрии.

Russia‘s targeted attacks on civilian infrastructure like the one on an apartment building in #Dnipro are an abhorrent violation of intl. humanitarian law. Civilians are not targets. We condemn this violence in the strongest terms & stand in solidarity with the Ukrainian people. — MFA Austria (@MFA_Austria) January 15, 2023

Глава МИД Албании в связи с трагедией в Днепре отметила, что действия России больше напоминают действия террористической организации, чем постоянного члена Совбеза ООН.

Как известно, днем 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажный жилой дом в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В настоящее время известно о 35 погибших, ранены 75 человек, продолжается поиск жителей под завалами.