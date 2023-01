Австрия об уничтоженном РФ доме в Днепре: вопиющее нарушение международного права

Министерство иностранных дел Австрии осудило ракетный удар РФ по Днепру, уничтоживший подъезд многоквартирного дома.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Целенаправленные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, как, в частности, многоквартирный дом в Днепре - это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Гражданские лица не могут быть целью. Решительно осуждаем это насилие и выражаем солидарность с народом Украины", - заявили в МИД Австрии.

Russia‘s targeted attacks on civilian infrastructure like the one on an apartment building in #Dnipro are an abhorrent violation of intl. humanitarian law. Civilians are not targets. We condemn this violence in the strongest terms & stand in solidarity with the Ukrainian people.