Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Австрия об уничтоженном РФ доме в Днепре: вопиющее нарушение международного права

Понедельник, 16 января 2023, 08:54

Министерство иностранных дел Австрии осудило ракетный удар РФ по Днепру, уничтоживший подъезд многоквартирного дома.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Целенаправленные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, как, в частности, многоквартирный дом в Днепре - это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Гражданские лица не могут быть целью. Решительно осуждаем это насилие и выражаем солидарность с народом Украины", - заявили в МИД Австрии.

Глава МИД Албании в связи с трагедией в Днепре отметила, что действия России больше напоминают действия террористической организации, чем постоянного члена Совбеза ООН.

Как известно, днем 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажный жилой дом в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В настоящее время известно о 35 погибших, ранены 75 человек, продолжается поиск жителей под завалами. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Война с РФ

Статьи

Чехия восстала против пророссийского реванша: что показал первый тур выборов президента

Зная о своем высоком антирейтинге, Андрей Бабиш попытается выиграть второй тур за счет компромата и манипуляций (укр)
16 января 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США

Скандал вокруг секретных документов стал удобным политическим оружием в руках Республиканской партии. И вполне может повлиять на выборы 2024 года (укр.)
13 января 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Энергетический 2023 год: Европа выиграла бой у РФ, но битва продолжается

РФ и дальше будет искать возможности объединять вокруг себя поставщиков и транспортеров газа в Европу (укр.)
13 января 2023 — Елена Павленко, DiXi Group