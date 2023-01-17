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У Латвії готують план для вилучення російської мови зі шкільної програми

Вівторок, 17 січня 2023, 21:11

Міністерство освіти Латвії обіцяє протягом місяця розробити "дорожню карту" з вилучення російської мови як другої іноземної у середній освіті, аби зокрема вирішити питання нестачі педагогів для викладання у школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Затверджені цього року законодавчі поправки передбачають, що протягом найближчих трьох років школи в Латвії повністю перейдуть на навчання латиською мовою. При цьому як другу іноземну мову діти вивчатимуть одну з мов ЄС.

Наразі понад 300 шкіл у Латвії – або приблизно половина – як другу іноземну мову пропонують російську. Знайти вчителів, які викладали б будь-яку мову країн ЄС, уже зараз дуже складно. При цьому на педагогів, які викладають іноземні мови, навчаються мало студентів.

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"Міністерство зараз працює над "дорожньою картою". Протягом місяця ми розробимо свою пропозицію, як забезпечити необхідну кількість педагогів, щоб можна було викладати цю другу іноземну мову", – зазначила міністерка освіти і науки Латвії Анда Чакша.

Одночасно в міністерстві розглядають ідею створити спеціальну програму, щоб учителів російських шкіл підготувати до викладання повністю латиською мовою. А вчителів російської мови – до викладання інших предметів.

"Ми знаємо, що на педагогічних програмах для майбутніх учителів німецької мови, студентів мало, а німецьку філологію вивчають. Можливо, можна поговорити з цими студентами про педагогічні години. Тобто є безліч рішень. Поговорити з посольствами, залучити вчителів із нашої діаспори", – додала Чакша.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Сейм Латвії затвердив поправки до закону "Про освіту", згідно з якими викладання у всіх школах та дитячих садках країни буде повністю реалізуватися латиською мовою.

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Латвія Мова освіти

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