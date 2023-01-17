В Латвии готовят план для изъятия русского языка из школьной программы

Министерство образования Латвии обещает в течение месяца разработать "дорожную карту" по изъятию русского языка как второго иностранного в среднем образовании, чтобы в частности решить вопрос нехватки педагогов для преподавания в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Утвержденные в этом году законодательные поправки предусматривают, что в течение ближайших трех лет школы в Латвии полностью перейдут на обучение на латышском языке. При этом в качестве второго иностранного языка дети будут изучать один из языков ЕС.

Сейчас более 300 школ в Латвии - или примерно половина - в качестве второго иностранного языка предлагают русский. Найти учителей, которые преподавали бы любой язык стран ЕС, уже сейчас очень сложно. При этом на педагогов, которые преподают иностранные языки, учатся мало студентов.

"Министерство сейчас работает над "дорожной картой". В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык", - отметила министр образования и науки Латвии Анда Чакша.

Одновременно в министерстве рассматривают идею создать специальную программу, чтобы учителей русских школ подготовить к преподаванию полностью на латышском языке. А учителей русского языка - к преподаванию других предметов.

"Мы знаем, что на педагогических программах для будущих учителей немецкого языка, студентов мало, а немецкую филологию изучают. Возможно, можно поговорить с этими студентами о педагогических часах. То есть есть множество решений. Поговорить с посольствами, привлечь учителей из нашей диаспоры", - добавила Чакша.

Напомним, в сентябре 2022 года Сейм Латвии утвердил поправки к закону "Об образовании", согласно которым преподавание во всех школах и детских садах страны будет полностью реализовываться на латышском языке.