"Звільніть леопардів!": у Берліні сотні людей вимагають надати танки Україні

У столиці Німеччини проходить акція протесту проти небажання уряду Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У центрі Берліна біля будівлі уряду зібралися кілька сотень людей, як українці, які проживають в Німеччині, так і німці. Люди тримають плакати з написом "Звільніть леопардів" з вимогою передати танки українській армії.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2023

Міністр оборони Німеччини Бориса Пісторіуса заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

Тим часом у німецькому уряді запевнили, що ніколи не було прив'язки постачання Україні танків Leopard до постачання танків Abrams Сполученими Штатами.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.