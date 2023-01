"Звільніть леопардів!": у Берліні сотні людей вимагають надати танки Україні

У столиці Німеччини проходить акція протесту проти небажання уряду Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У центрі Берліна біля будівлі уряду зібралися кілька сотень людей, як українці, які проживають в Німеччині, так і німці. Люди тримають плакати з написом "Звільніть леопардів" з вимогою передати танки українській армії.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0