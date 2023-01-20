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У Шольца заперечили, що постачання танків Leopard залежать від постачань Abrams

П'ятниця, 20 січня 2023, 14:19

У німецькому уряді заявили, що ніколи не було прив'язки постачання Україні танків Leopard до постачання танків Abrams Сполученими Штатами.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

"Ніколи не було прив'язки або вимоги, що одне повинно бути зроблено для того, щоб було зроблено інше", - сказав Гебештрайт.

Він зазначив, що метою є продовження тісної координації допомоги Україні з союзниками. Лише два тижні тому Сполучені Штати та Німеччина оголосили, що спільно поставлять танки Marder та ракети Patriot, нагадав речник.

"Мені важко уявити, щоб німецький канцлер диктував якісь умови американському президенту", - сказав Гебештрайт, зазначивши, що обидві країни діяли "дуже однорідно".

Також він прокоментував заяви Польщі, яка натякнула, що поставить танки Leopard в Україну навіть без німецької експортної ліцензії. За словами Гебештрайта, офіційного запиту від польського уряду поки що не надходило.

Раніше ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Публічно Шольц наголошував, що рішення про надання танків повинні ухвалюватись лише в координації із союзниками.

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