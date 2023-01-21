У Британії засудили прихильника COVID-змови за планування терористичної атаки

Теоретик теорії CОVID-змови був засуджений за планування терористичних атак на теле-, радіо- та телефонні щогли з метою "повалення уряду" Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Олівер Левін вважав, що урядом керує єврейська еліта, до якої входили тодішній прем'єр-міністр Борис Джонсон і колишній міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

38-річний інженер з телекомунікацій також вважав, що вакцина від коронавірусу призведе до масових смертей, розпаду суспільства і нав'язування комуністичної системи китайського зразка.

Після судового розгляду в Королівському суді Бірмінгема в грудні Левін був визнаний винним у підготовці терористичних актів. У п'ятницю він був засуджений до 6,5 років ув'язнення.

Суддя Пол Фаррер заявив, що на момент скоєння злочину Левін був "соціально ізольований, перебував у депресії і відчував брак самоповаги".

"Ці риси змусили вас говорити багато неправди про масштаби вашої терористичної діяльності. Вашою метою було вплинути на уряд, хоча в реальності перспективи успішного досягнення цієї мети були вкрай примарними", - додав суддя.

Нік Прайс з Королівської прокурорської служби заявив, що переконання Левіна були "надзвичайно небезпечними", і він "планував здійснити терористичну атаку на інфраструктуру нашої країни, зібравши величезну кількість обладнання і провівши розвідку".

Левін з міста Коалвілль у Лестерширі був членом групи в додатку Telegram під назвою The Resistance UK, яка налічувала 8000 учасників.

Під псевдонімом Crouching Hedgehog він намагався вербувати інших для атак на об'єкти критичної інфраструктури, щоб послабити уряд, публікуючи в групі повідомлення: "Ми перебуваємо в стані війни, не робіть помилок. Ставтеся до цього як до війни".

Левін стверджував, що був колишнім "передовим спостерігачем" спецназу, але насправді працював у компанії, яка займалася обслуговуванням радіощогл, і жив удома з матір'ю.

Він перебільшував свої навички, щоб переконати інших, що він буде "надійним і ефективним лідером терористичних атак", сказала прокурор Аннабель Дарлоу.

Левін радив потенційним рекрутам мати при собі мачете, як "найменше", і писав про "основну стратегію", що передбачає "переривання основних комунікацій".