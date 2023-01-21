В Британии осудили сторонника COVID-заговора за планирование террористической атаки

Теоретик теории CОVID-заговора был осужден за планирование террористических атак на теле-, радио- и телефонные мачты с целью "свержения правительства" Великобритании.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Оливер Левин считал, что правительством руководит еврейская элита, в которую входили тогдашний премьер-министр Борис Джонсон и бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

38-летний инженер по телекоммуникациям также считал, что вакцина от коронавируса приведет к массовым смертям, распаду общества и навязыванию коммунистической системы китайского образца.

После судебного разбирательства в Королевском суде Бирмингема в декабре Левин был признан виновным в подготовке террористических актов. В пятницу он был приговорен к 6,5 годам заключения.

Судья Пол Фаррер заявил, что на момент совершения преступления Левин был "социально изолирован, находился в депрессии и испытывал недостаток самоуважения".

"Эти черты заставили вас говорить много неправды о масштабах вашей террористической деятельности. Вашей целью было повлиять на правительство, хотя в реальности перспективы успешного достижения этой цели были крайне призрачными", - добавил судья.

Ник Прайс из Королевской прокурорской службы заявил, что убеждения Левина были "чрезвычайно опасными", и он "планировал осуществить террористическую атаку на инфраструктуру нашей страны, собрав огромное количество оборудования и проведя разведку".

Левин из города Коалвилль в Лестершире был членом группы в приложении Telegram под названием The Resistance UK, которая насчитывала 8000 участников.

Под псевдонимом Crouching Hedgehog он пытался вербовать других для атак на объекты критической инфраструктуры, чтобы ослабить правительство, публикуя в группе сообщения: "Мы находимся в состоянии войны, не делайте ошибок. Относитесь к этому как к войне".

Левин утверждал, что был бывшим "передовым наблюдателем" спецназа, но на самом деле работал в компании, которая занималась обслуживанием радиомачт, и жил дома с матерью.

Он преувеличивал свои навыки, чтобы убедить других, что он будет "надежным и эффективным лидером террористических атак", сказала прокурор Аннабель Дарлоу.

Левин советовал потенциальным рекрутам иметь при себе мачете, как "самое меньшее", и писал об "основной стратегии", предусматривающей "прерывание основных коммуникаций".