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Глави МЗС держав Балтії закликали Німеччину невідкладно надати Україні танки Leopard 2

Субота, 21 січня 2023, 14:39

Міністри закордонних справ балтійських держав звернулися до Німеччини із закликом негайно надати Україні танки Leopard 2.

Як повідомляє "Європейська правда", спільну заяву опублікували у себе в Twitter глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, його латвійський колега Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину вже зараз надати України танки "Леопард". Це необхідно для того, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина як одна з провідних європейських держав у цій ситуації несе особливу відповідальність", - наголошують вони.  

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня, але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане". При цьому, у Шольца заперечили, що нібито висували умовою надання Україні німецьких танків те, що США у такому разі теж мають надати свої танки Abrams.

Частина німецьких політиків після цього закликали уряд принаймні надати дозвіл на передачу Україні "Леопардів" іншим країнам, які вже готові це зробити, а кількасот людей організували у Берліні мітинг за надання танків Україні.

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Війна з РФ Литва Латвія Естонія

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