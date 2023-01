Глави МЗС держав Балтії закликали Німеччину невідкладно надати Україні танки Leopard 2

Міністри закордонних справ балтійських держав звернулися до Німеччини із закликом негайно надати Україні танки Leopard 2.

Як повідомляє "Європейська правда", спільну заяву опублікували у себе в Twitter глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, його латвійський колега Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину вже зараз надати України танки "Леопард". Це необхідно для того, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина як одна з провідних європейських держав у цій ситуації несе особливу відповідальність", - наголошують вони.

We, 🇱🇹 🇱🇻🇪🇪 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.