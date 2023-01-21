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Главы МИД государств Балтии призвали Германию "уже сейчас" предоставить Украине танки Leopard 2

Суббота, 21 января 2023, 14:39

Министры иностранных дел балтийских государств обратились к Германии с призывом неотложно предоставить Украине танки Leopard 2.

Как сообщает "Европейская правда", совместное заявление опубликовали у себя в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию уже сейчас предоставить Украине танки "Леопард". Это необходимо для того, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как одно из ведущих европейских государств в этой ситуации несет особую ответственность", - отмечают они.  

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит". При этом, у Шольца отрицают, что якобы выдвигали условием предоставления Украине немецких танков то, что США в таком случае тоже должны предоставить свои танки Abrams.

Часть немецких политиков после этого призвали правительство по крайней мере предоставить разрешение на передачу Украине "Леопардов" другим странам, которые уже готовы это сделать, а несколько сотен человек организовали в Берлине митинг за предоставление танков Украине.

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Война с РФ Литва Латвия Эстония

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