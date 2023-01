Главы МИД государств Балтии призвали Германию "уже сейчас" предоставить Украине танки Leopard 2

Министры иностранных дел балтийских государств обратились к Германии с призывом неотложно предоставить Украине танки Leopard 2.

Как сообщает "Европейская правда", совместное заявление опубликовали у себя в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию уже сейчас предоставить Украине танки "Леопард". Это необходимо для того, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как одно из ведущих европейских государств в этой ситуации несет особую ответственность", - отмечают они.

We, 🇱🇹 🇱🇻🇪🇪 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.