Один з органів Міноборони Франції зазнав кібератаки, підозрюють російських хакерів - ЗМІ

Національний офіс колишніх військовослужбовців та постраждалих від війни (ONACVG), що є органом у структурі Міноборони Франції, у грудні постраждав від кібератаки, за якою ймовірно стоять російські хакери.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Хакери атакували сервери та бази даних,фахівцям знадобився майже місяць, щоб розібратися з наслідками.

Розслідування інциденту триває і міністерство не дає офіційних коментарів. Співрозмовники журналістів кажуть, що скоріш за все за атакою стоїть Росія.

За інформацією, яку повідомили BFMTV, хакери можливо отримали базу з персональними даними принаймні якоїсь кількості колишніх військових, у тому числі номерами телефонів. Експерти, з якими поспілкувалися журналісти, вбачають у цьому ризик, що російські агенти спробують вербувати їх для тієї чи іншої співпраці. Нещодавно віцеадмірал Патрік Швальро звернув увагу на військових у відставці, які допомагають Кремлю просувати свої інформаційні наративи, про що він розповідає у колонці для Journal de Dimanche.

Наскільки відомо, це перша подібна кібератака на орган у структурі Міноборони Франції.

У середині січня повідомляли про кібератаку на оператора поштового зв’язку Британії за допомогою віруса вимагача, розробленого російськими хакерами.