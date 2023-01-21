Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров - СМИ

Национальный офис бывших военнослужащих и пострадавших от войны (ONACVG), который является органом в структуре Минобороны Франции, в декабре пострадал от кибератаки, за которой вероятно стоят российские хакеры.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Хакеры атаковали серверы и базы данных, специалистам понадобился почти месяц, чтобы разобраться с последствиями.

Расследование инцидента продолжается и министерство не дает официальных комментариев. Собеседники журналистов говорят, что скорее всего за атакой стоит Россия.

По информации, которую сообщили BFMTV, хакеры возможно получили базу с персональными данными по крайней мере какого-то количества бывших военных, в том числе номерами телефонов. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, видят в этом риск, что российские агенты попытаются вербовать их для того или иного сотрудничества. Недавно вице-адмирал Патрик Швальро обратил внимание на ряд военных в отставке, которые помогают Кремлю продвигать свои информационные нарративы, о чем он рассказывает в колонке для Journal de Dimanche.

Насколько известно, это первая подобная кибератака на орган в структуре Минобороны Франции.

В середине января сообщалось о кибератаке на оператора почтовой связи Британии с помощью вируса-вымогателя, разработанного российскими хакерами.