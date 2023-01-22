Літак Ryanair сів в Афінах у супроводі F-16 після повідомлення про бомбу

Літак Boeing 737 ірландського лоукостера Ryanair, що летів із Польщі, приземлився в афінському міжнародному аеропорту Афін після повідомлення про бомбу на борту.

Про це пише Protothema, повідомляє "Європейська правда".

Boeing, на борту якого перебували 192 людини, вилетів до Афін із польського міста Катовіце. О 17:40 літак сів у грецькій столиці. Після цього почалася евакуація пасажирів, літак перевірять на наявність небезпечних предметів.

Через загрозу вибуху літак супроводжувала пара винищувачів F-16, а в аеропорт перекинули сили спеціального призначення.

Зазначається, що винищувачі повернулися на базу після приземлення пасажирського лайнера.

Для літака з Катовіце в афінському аеропорту було виділено спеціальну зону.