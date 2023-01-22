Самолет Ryanair сел в Афинах в сопровождении F-16 после сообщения о бомбе
Воскресенье, 22 января 2023, 18:26
Самолет Boeing 737 ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту Афин после сообщения о бомбе на борту.
Об этом пишет Protothema, сообщает "Европейская правда".
Boeing, на борту которого находились 192 человека, вылетел в Афины из польского города Катовице. В 17:40 самолет сел в греческой столице. После этого началась эвакуация пассажиров, самолет проверят на наличие опасных предметов.
Из-за угрозы взрыва самолет сопровождала пара истребителей F-16, а в аэропорт перебросили силы специального назначения.
Отмечается, что истребители вернулись на базу после приземления пассажирского лайнера.
Для самолета из Катовице в аэропорту была выделена специальная зона.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.