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Самолет Ryanair сел в Афинах в сопровождении F-16 после сообщения о бомбе

Воскресенье, 22 января 2023, 18:26

Самолет Boeing 737 ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту Афин после сообщения о бомбе на борту.

Об этом пишет Protothema, сообщает "Европейская правда".

Boeing, на борту которого находились 192 человека, вылетел в Афины из польского города Катовице. В 17:40 самолет сел в греческой столице. После этого началась эвакуация пассажиров, самолет проверят на наличие опасных предметов.

Из-за угрозы взрыва самолет сопровождала пара истребителей F-16, а в аэропорт перебросили силы специального назначения.

Отмечается, что истребители вернулись на базу после приземления пассажирского лайнера.

Для самолета из Катовице в аэропорту была выделена специальная зона.

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