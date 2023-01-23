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Поліція Норвегії затримала екскомандира "Вагнера", який попросив про притулок

Понеділок, 23 січня 2023, 14:49

Поліція Норвегії затримала колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрея Медведєва, який нещодавно втік до скандинавської країни та попросив про політичний притулок. 

Про це повідомив норвезький національний мовник NRK з посиланням на представника відділу імміграції поліції, пише "Європейська правда".

Медведєва було затримано відповідно до закону про імміграцію і зараз розглядається, чи слід його взяти під варту, повідомив представник юридичного підрозділу відділу імміграції поліції Йон Андреас Йогансен. Як стверджується, Медведєва допитали. 

Адвокат по лінії поліції Ліне Ісаксен заявила агентству Reuters, що зараз розглядається питання про те, чи звертатися до суду за рішенням про інтернування Медведєва.

Медведєв, який втік з Росії, перетнувши російсько-норвезький кордон в Арктиці, заявив, що боявся за своє життя після того, як став свідком вбивств і жорстокого поводження з російськими зеками, яких привезли воювати в Україну.

Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євгеній Нужин - найманець "Вагнера", чию страту кувалдою зафіксували на відео, що з’явилося в мережі в листопаді.

Після незаконного перетину кордону Медведєв попросив про притулок в скандинавській країні.

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Норвегія Війна з РФ

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