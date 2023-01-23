Полиция Норвегии задержала экс-командира "Вагнера", попросившего об убежище

Полиция Норвегии задержала бывшего командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который недавно сбежал в скандинавскую страну и попросил политического убежища.

Об этом сообщил норвежский национальный вещатель NRK со ссылкой на представителя отдела иммиграции полиции, пишет "Европейская правда".

Медведев был задержан в соответствии с законом об иммиграции и сейчас рассматривается, следует ли его взять под стражу, сообщил представитель юридического подразделения отдела иммиграции полиции Йон Андреас Йохансен. Как утверждается, Медведева допросили.

Адвокат по линии полиции Лине Исаксен заявила агентству Reuters, что сейчас рассматривается вопрос о том, обращаться ли в суд за решением об интернировании Медведева.

Медведев, который сбежал из России, перейдя российско-норвежскую границу в Арктике, заявил, что боялся за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими зэками, которых привезли воевать в Украину.

Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин - наемник "Вагнера", чью казнь кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре.

После незаконного пересечения границы Медведев попросил об убежище в скандинавской стране.