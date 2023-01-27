Пентагон підтвердив, що Україна отримає сучасну модифікацію танків Abrams

У Пентагоні підтвердили, що планують передати Україні сучасну модифікацію танків Abrams M1A2, а не A1, запаси яких є в американських військових.

Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, пише "Європейська правда".

"Зараз ми працюємо над деталями. Ми намагаємося закупити нові танки через USAI (Ініціативу сприяння безпеці України)...Це передбачає роботу з промисловістю та укладання контрактів, і частково - придбання нових танків. Тож саме в цьому і полягає наша мета в цьому процесі", - сказала Сінгх.

Сінгх наголосила, що не може зараз визначити тимчасові рамки, коли Abrams з'являться в Україні, уточнивши, що "йдеться не про тижні, а про місяці".

Вона також сказала, що поки не визначено, де українці будуть проходити навчання на танках.

"Щодо того, як скоро, я просто не можу назвати вам конкретних термінів. Ми намагаємося організувати навчання, але на даний момент я не можу сказати, де і коли воно відбудеться, я просто не маю такої інформації", - сказала вона.

Вона також прокоментувала зауваження, які з'явилися в медіа щодо нібито невеликої кількості американських танків.

"Я думаю, що це, безумовно, не символічне зобов'язання, це зобов'язання, що ми робимо це на довгострокову перспективу, ми робимо це для того, що може знадобитися Україні на полі бою в найближчому майбутньому, а потім і в подальшому" – додала Сінгх.

M1А2 Abrams має більш досконалу оптику й систему управління, ніж А1, що дозволяє більш точне наведення на ціль, а окремий тепловізор для командира екіпажу дозволяє самостійно визначати цілі за будь-якої погоди й умов поля бою.

Також нова модифікація танка містить оцифровані механізми управління, що дозволяє машинам безперервно і автоматично обмінюватися інформацією, швидко відстежувати місцеперебування дружніх машин, ідентифікувати ворожі позиції та опрацьовувати артилерійські запити.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.