Країни G7: боротьба з корупцією важлива на тлі збільшення іноземної допомоги Україні

Посли країн "Групи семи" (G7) наголосили на важливості боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України.

Про це йшлося під час зустрічі дипломатів з керівником НАЗК Олександром Новіковим, повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який проінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми підкреслили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України", - йдеться у повідомленні в Twitter японського головування у групі послів країн G7 у Києві.

G7 Ambassadors met the Head of @NAZK_gov Novikov and were briefed on anti-corruption policy and legislation. We emphasized the critical importance of tackling corruption, including in the context of increased foreign aid and during Ukraine’s recovery and reconstruction.