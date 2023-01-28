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Країни G7: боротьба з корупцією важлива на тлі збільшення іноземної допомоги Україні

Субота, 28 січня 2023, 11:09

Посли країн "Групи семи" (G7) наголосили на важливості боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України.

Про це йшлося під час зустрічі дипломатів з керівником НАЗК Олександром Новіковим, повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який проінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми підкреслили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України", - йдеться у повідомленні в Twitter японського головування у групі послів країн G7 у Києві.

Нагадаємо, після хвилі нещодавніх відставок в українській владі в ЄС привітали той факт, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців.

Між тим, влада США висловила впевненість, що звинувачення в корупції, які призвели до відставок в уряді України останніми днями, не стосуються військової та гуманітарної допомоги, наданої США.


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G7 (група семи) Антикорупція

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