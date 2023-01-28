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Страны G7: борьба с коррупцией важна на фоне увеличения иностранной помощи Украине

Суббота, 28 января 2023, 11:09

Послы стран "Группы семи" (G7) отметили важность борьбы с коррупцией в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления и отстройки Украины.

Об этом шла речь во время встречи дипломатов с руководителем НАПК Александром Новиковым, сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 встретились с главой НАПК Новиковым, который проинформировал об антикоррупционной политике и законодательстве. Мы подчеркнули критическую важность борьбы с коррупцией в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления и отстройки Украины", - говорится в сообщении в Twitter японского председательства в группе послов стран G7 в Киеве.

Напомним, после волны недавних отставок в украинской власти в ЕС приветствовали тот факт, что украинская власть серьезно относится к коррупционным обвинениям в адрес высокопоставленных чиновников.

Между тем, власти США выразили уверенность, что обвинения в коррупции, которые привели к отставкам в правительстве Украины в последние дни, не касаются военной и гуманитарной помощи, предоставленной США.


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G7 (группа семи) Антикоррупция

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