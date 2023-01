Страны G7: борьба с коррупцией важна на фоне увеличения иностранной помощи Украине

Послы стран "Группы семи" (G7) отметили важность борьбы с коррупцией в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления и отстройки Украины.

Об этом шла речь во время встречи дипломатов с руководителем НАПК Александром Новиковым, сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 встретились с главой НАПК Новиковым, который проинформировал об антикоррупционной политике и законодательстве. Мы подчеркнули критическую важность борьбы с коррупцией в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления и отстройки Украины", - говорится в сообщении в Twitter японского председательства в группе послов стран G7 в Киеве.

G7 Ambassadors met the Head of @NAZK_gov Novikov and were briefed on anti-corruption policy and legislation. We emphasized the critical importance of tackling corruption, including in the context of increased foreign aid and during Ukraine’s recovery and reconstruction.