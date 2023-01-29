Половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але майже 80% хочуть її змінити – дослідження

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Литві працевлаштувалася 21 тисяча українців, тобто близько половини всіх працездатних біженців.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це свідчить дослідження, здійснене Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva) разом із литовським агентством із працевлаштування SOPA.

Зазначається, що найбільше українців працюють у великих містах Литви: Вільнюсі – 6800, у Каунасі – 2900, у Клайпеді – 2600.

Водночас 78,4% учасників опитування сказали, що хотіли б змінити роботу. Причини такого бажання різні, але 41% вважають зарплату надто низькою, 28,2% хотіли б працювати у сфері своєї кваліфікації, а 12,8% – скаржаться на важкі умови праці.

"У листопаді-грудні 2022 року ми провели опитування, в якому брали участь 104 респонденти. Найчастіші причини, через які українці не можуть влаштуватися на роботу – мовний бар'єр і догляд за дітьми. Велика частина жінок з України приїхала не тільки з малолітніми дітьми, а й з літніми членами сім'ї, тож на них лежить подвійне навантаження, знайти роботу в такому разі буває нелегко", – пояснила представниця SOPA Інга Шукайтене.

Крім того, дослідження показало, що 46,2% респондентів думають про відкриття свого бізнесу в Литві, але їм не вистачає інформації. Майже половина відзначає брак консультацій у фахівців.

За даними Департаменту статистики Литви, з початку війни Росії в Україні в лютому 2022 року до країни прибуло 71,5 тисячі біженців. Деякі з них могли покинути Литву та переїхати в інші країни, або повернутися додому.

Як повідомлялось, литовська залізнична група Lietuvos geležinkeliai та три найбільші міста Литви готуються продовжити пропонувати безкоштовні транспортні послуги біженцям з України у 2023 році.