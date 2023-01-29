Половина украинских беженцев в Литве нашла работу, но почти 80% хотят ее сменить - исследование

С начала полномасштабной войны России против Украины в Литве трудоустроилась 21 тысяча украинцев, то есть около половины всех трудоспособных беженцев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом свидетельствует исследование, проведенное Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) вместе с литовским агентством по трудоустройству SOPA.

Отмечается, что больше всего украинцев работают в крупных городах Литвы: Вильнюсе - 6800, в Каунасе - 2900, в Клайпеде - 2600.

В то же время 78,4% участников опроса сказали, что хотели бы сменить работу. Причины такого желания разные, но 41% считают зарплату слишком низкой, 28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации, а 12,8% - жалуются на тяжелые условия труда.

"В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором участвовали 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу - языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми, но и с пожилыми членами семьи, поэтому на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко", - пояснила представительница SOPA Инга Шукайтене.

Кроме того, исследование показало, что 46,2% респондентов думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации. Почти половина отмечает нехватку консультаций у специалистов.

По данным Департамента статистики Литвы, с начала войны России в Украине в феврале 2022 года в страну прибыло 71,5 тысячи беженцев. Некоторые из них могли покинуть Литву и переехать в другие страны, или вернуться домой.

Как сообщалось, литовская железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai и три крупнейших города Литвы готовятся продолжить предлагать бесплатные транспортные услуги беженцам из Украины в 2023 году.