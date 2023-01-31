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Глава МЗС Литви не бачить сенсу в російських послах у країнах ЄС

Вівторок, 31 січня 2023, 20:58

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не бачить сенсу в тому, щоб у державах-членах Європейського союзу працювали російські посли.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"У більшості випадків немає особливої користі в тому, щоб мати російського посла в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачимо, це вже не дипломатичний інститут, а інститут пропаганди, який приховує воєнні злочини і загалом просуває порядок денний геноциду", - заявив у Ризі глава литовської дипломатії.

Виступаючи на спільній пресконференції з колегами з країн Балтії та Польщі, він наголосив, що не так давно Литва була єдиною країною, де не було російського посла.

"Зараз ми в групі країн Балтії", - сказав Ландсбергіс.

Минулого тижня Естонія і Латвія оголосили про своє рішення вислати російських послів із країни. Таллінн так відреагував на відповідне рішення Кремля, а Латвія висловила солідарність із сусідньою країною.

Литва знизила дипломатичні відносини з Росією ще у квітні минулого року у відповідь на вбивства в Бучі.

"Я не виключаю можливості того, що ще більше країн, побачивши, що відбувається в Україні, зможуть переконатися, що це правильний шлях", - сказав глава МЗС Литви.

Він підкреслив, що це "потребує часу", і є різні точки зору.

Своєю чергою міністри закордонних справ Польщі, Латвії та Естонії заявили, що поки Росія продовжує війну в Україні, у дипломатичних відносин із Кремлем немає майбутнього.

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Литва Росія

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