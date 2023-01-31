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Глава МИД Литвы не видит смысла в российских послах в странах ЕС

Вторник, 31 января 2023, 20:58

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не видит смысла в том, чтобы в государствах-членах Европейского союза работали российские послы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"В большинстве случаев нет особой пользы в том, чтобы иметь российского посла в любой европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который скрывает военные преступления и в целом продвигает повестку дня геноцида", - заявил в Риге глава литовской дипломатии.

Выступая на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии и Польши, он подчеркнул, что не так давно Литва была единственной страной, где не было российского посла.

"Сейчас мы в группе стран Балтии", - сказал Ландсбергис.

На прошлой неделе Эстония и Латвия объявили о своем решении выслать российских послов из страны. Таллинн так отреагировал на соответствующее решение Кремля, а Латвия выразила солидарность с соседней страной.

Литва снизила дипломатические отношения с Россией еще в апреле прошлого года в ответ на убийства в Буче.

"Я не исключаю возможности того, что еще больше стран, увидев, что происходит в Украине, смогут убедиться, что это правильный путь", - сказал глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что это "требует времени", и есть разные точки зрения.

В свою очередь министры иностранных дел Польши, Латвии и Эстонии заявили, что пока Россия продолжает войну в Украине, у дипломатических отношений с Кремлем нет будущего.

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Литва Россия

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