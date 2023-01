Глава Пентагону – Резнікову: США заохочуватимуть союзників і далі допомагати Україні зброєю

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським візаві Олексієм Резніковим на тлі оголошення про найбільший військовий пакет допомоги Києву в розмірі понад три мільярди доларів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив речник Пентагону Петрик Райдер за підсумками розмови.

"Міністр Остін підтвердив свою готовність заохочувати членів Альянсу і партнерів до подальшого безоплатного надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих сил і засобів для підтримки України у захисті її суверенітету і територіальної цілісності стільки, скільки це буде потрібно", – повідомив він.

Своєю чергою Резніков зазначив у Twitter, що обговорив із главою Пентагону також підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Discussed details of the new US package of security assistance for 🇺🇦 and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Largest 🇺🇸 aid package gives us new capabilities to liberate our territory in the East and South.

Thank you to @POTUS @SecDef and the 🇺🇸 people.

🇺🇦 will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55