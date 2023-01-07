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Глава Пентагону – Резнікову: США заохочуватимуть союзників і далі допомагати Україні зброєю

Субота, 7 січня 2023, 08:21

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським візаві Олексієм Резніковим на тлі оголошення про найбільший військовий пакет допомоги Києву в розмірі понад три мільярди доларів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив речник Пентагону Петрик Райдер за підсумками розмови.

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"Міністр Остін підтвердив свою готовність заохочувати членів Альянсу і партнерів до подальшого безоплатного надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих сил і засобів для підтримки України у захисті її суверенітету і територіальної цілісності стільки, скільки це буде потрібно", – повідомив він.

Своєю чергою Резніков зазначив у Twitter, що обговорив із главою Пентагону також підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

У п'ятницю стало відомо, що Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який міститиме зокрема БМП Bradley.

Крім того, після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца напередодні стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

А президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Париж поставить Києву колісні танки французького виробництва AMX-10 RC.

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