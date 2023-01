Глава Пентагона - Резникову: США будут поощрять союзников и дальше помогать Украине оружием

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским визави Алексеем Резниковым на фоне объявления о крупнейшем военном пакете помощи Киеву в размере более трех миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил представитель Пентагона Петрик Райдер по итогам разговора.

"Министр Остин подтвердил свою готовность поощрять членов Альянса и партнеров к дальнейшему бесплатному предоставлению систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных сил и средств для поддержки Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько это потребуется", - сообщил он.

В свою очередь Резников отметил в Twitter, что обсудил с главой Пентагона также подготовку к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Discussed details of the new US package of security assistance for 🇺🇦 and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Largest 🇺🇸 aid package gives us new capabilities to liberate our territory in the East and South.

Thank you to @POTUS @SecDef and the 🇺🇸 people.

🇺🇦 will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55