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Глава Пентагона - Резникову: США будут поощрять союзников и дальше помогать Украине оружием

Суббота, 7 января 2023, 08:21

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским визави Алексеем Резниковым на фоне объявления о крупнейшем военном пакете помощи Киеву в размере более трех миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил представитель Пентагона Петрик Райдер по итогам разговора.

БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов: Пентагон показал перечень оружия Украине на млрд

"Министр Остин подтвердил свою готовность поощрять членов Альянса и партнеров к дальнейшему бесплатному предоставлению систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных сил и средств для поддержки Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько это потребуется", - сообщил он.

В свою очередь Резников отметил в Twitter, что обсудил с главой Пентагона также подготовку к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

В пятницу стало известно, что Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать в себя в том числе БМП Bradley.

Кроме того, после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца накануне стало известно, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

А президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Париж поставит Киеву колесные танки французского производства AMX-10 RC.

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