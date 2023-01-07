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У Пентагоні пояснили, чому США не передають Україні танки Abrams

Субота, 7 січня 2023, 09:01

Головна причина, через яку Сполучені Штати наразі утримуються від передання Україні власних танків Abrams, полягає у складності їхнього обслуговування в умовах бойових дій, а також необхідності підготовки військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в п’ятницю заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

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"Одним з аспектів, на які ми звертаємо увагу, є, безумовно, можливості, які може запропонувати та чи інша техніка. Але ми також повинні брати до уваги такі речі, як технічне обслуговування й підготовка, забезпечення, також іноді відіграє важливу роль вартість", – зазначила вона.

Що стосується передання бойових машин піхоти Bradley, про що було оголошено напередодні, то це, за словами Купер, вказує на "правильний час для України скористатися своїми можливостями, щоб змінити динаміку на полі бою – і під кутом зору технічного обслуговування та підтримки".

"Ми абсолютно згодні з тим, що Україні потрібні танки. Це одна з причин, чому ми співпрацюємо з Нідерландами для відновлення низки танків Т-72, які вже прибувають на поле бою. Але ми повинні пам'ятати про технічне обслуговування і підтримку танків, і, звичайно, ми знаємо, що танк Abrams, окрім того, що він потребує багато пального, є досить складним в обслуговуванні", – вказала представниця Пентагону.

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"Тому ми хочемо поглянути на весь спектр танкових можливостей і подивитися, де ми всі можемо підтримати Україну. Але знову ж таки, ми вже робимо це з танками Т-72. І зараз ми бачимо, як Франція передає свої легкі танки", – додала вона.

Кількома днями раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомляли, що у США досі виключають надання Україні танків Abrams, оскільки вони часто виходять із ладу, важкі, споживають багато пального й потребують постійної технічної підтримки.

Нагадаємо, у п'ятницю стало відомо, що Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який міститиме зокрема БМП Bradley.

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США

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