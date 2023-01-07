В Пентагоне объяснили, почему США не передают Украине танки Abrams

Главная причина, по которой Соединенные Штаты пока воздерживаются от передачи Украине собственных танков Abrams, заключается в сложности их обслуживания в условиях боевых действий, а также необходимости подготовки военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.

"Одним из аспектов, на которые мы обращаем внимание, являются, безусловно, возможности, которые может предложить та или иная техника. Но мы также должны принимать во внимание такие вещи, как техническое обслуживание и подготовка, обеспечение, также иногда играет важную роль стоимость", - отметила она.

Что касается передачи боевых машин пехоты Bradley, о чем было объявлено накануне, то это, по словам Купер, указывает на "правильное время для Украины воспользоваться своими возможностями, чтобы изменить динамику на поле боя - и под углом зрения технического обслуживания и поддержки".

"Мы абсолютно согласны с тем, что Украине нужны танки. Это одна из причин, почему мы сотрудничаем с Нидерландами для восстановления ряда танков Т-72, которые уже прибывают на поле боя. Но мы должны помнить о техническом обслуживании и поддержке танков, и, конечно, мы знаем, что танк Abrams, кроме того, что он требует много топлива, является достаточно сложным в обслуживании", - указала представительница Пентагона.

"Поэтому мы хотим взглянуть на весь спектр танковых возможностей и посмотреть, где мы все можем поддержать Украину. Но опять же, мы уже делаем это с танками Т-72. И сейчас мы видим, как Франция передает свои легкие танки", - добавила она.

Несколькими днями ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что в США до сих пор исключают предоставление Украине танков Abrams, поскольку они часто выходят из строя, тяжелые, потребляют много топлива и нуждаются в постоянной технической поддержке.

Напомним, в пятницу стало известно, что Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать в том числе БМП Bradley.