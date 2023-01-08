Швеція дозволила найбільше полювання на вовків у новітній історії і ризикує суперечкою з ЄС

Швеція розпочала найбільше полювання на вовків у своїй новітній історії, викликавши критику з боку захисників екології та ризикуючи вступити в юридичну боротьбу з Брюсселем.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Схвалене урядом полювання, яке розпочалося в понеділок і триватиме місяць, дає змогу мисливцям відстріляти 75 вовків у кількох районах, щоб знизити загрозу, яку вони нібито становлять для фермерів, свійської худоби та жителів.

Науковці та неурядові організації обурені, стверджуючи, що відстріл вовків загрожує виживанню вразливого виду.

Популяція вовків у Швеції є найбільшою з усіх зареєстрованих, але значно нижчою, ніж у багатьох інших європейських країнах. В Італії налічується близько 3300 вовків, у Польщі - близько 1886, а у Франції - 783.

На папері чисельність популяції вовків у Швеції становитиме 385 особин, але неурядові організації побоюються, що до весни вона може впасти нижче 300, тому що популяція скорочуватиметься протягом зими незалежно від поточного полювання.

За даними Шведського агентства з охорони довкілля, чисельність вовків у країні має залишатися вищою за 300 особин, щоб вид вважали таким, що перебуває у сприятливому природоохоронному статусі, відповідно до законів ЄС.

Стокгольм наполягає на тому, що знищення вовків - наймасштабніше з моменту поновлення ліцензійного полювання у 2010 році - є питанням безпеки і не порушує природоохоронних правил.

Мисливські групи і фермери стверджують, що полювання "абсолютно необхідне", щоб сповільнити зростання популяції і запобігти нападам на домашню худобу.

Активісти сподіваються, що Брюссель втрутиться і не дозволить Швеції віддати наказ про нові полювання.

Статус вовків уже перебуває в центрі уваги Брюсселя після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у листопаді наказала чиновникам переглянути суворі правила захисту вовків у Європі.

Цього ж місяця Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій містився заклик знизити статус захисту вовків - те, що фермери, землевласники і мисливці посилено лобіювали, стверджуючи, що природоохоронне законодавство ЄС занадто успішно захищає великих хижаків, таких як вовки.

Комісія двічі направляла Швеції офіційні попередження з приводу знищення вовків - перші кроки процедури порушення - але досі не зверталася до Суду ЄС.

У 2015 році Комісія заявила, що шведська популяція вовків "не досягла рівня, що гарантує збереження виду", і що, дозволивши ліцензійне полювання, Швеція встановила "системну практику, що порушує" природоохоронне законодавство ЄС.

У відповідь на нинішнє полювання представник Комісії сказав, що "справа про порушення все ще відкрита, і ми уважно стежимо за ситуацією".

Нагадаємо, влада нідерландської провінції Гельдерланд дозволила використовувати пневматичні маркери для гри в пейнтбол для відлякування вовків, які перестали боятися людей і можуть становити серйозну небезпеку для них.