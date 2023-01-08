Швеция разрешила крупнейшую охоту на волков в новейшей истории и рискует спором с ЕС

Швеция начала крупнейшую охоту на волков в своей новейшей истории, вызвав критику со стороны защитников экологии и рискуя вступить в юридическую борьбу с Брюсселем.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Одобренная правительством охота, которая началась в понедельник и продлится месяц, позволяет охотникам отстрелить 75 волков в нескольких районах, чтобы снизить угрозу, которую они якобы представляют для фермеров, домашнего скота и жителей.

Ученые и неправительственные организации возмущены, утверждая, что отстрел волков угрожает выживанию уязвимого вида.

Популяция волков в Швеции является самой большой из всех зарегистрированных, но значительно ниже, чем во многих других европейских странах. В Италии насчитывается около 3300 волков, в Польше - около 1886, а во Франции - 783.

На бумаге численность популяции волков в Швеции составит 385 особей, но неправительственные организации опасаются, что к весне она может упасть ниже 300, так как популяция будет сокращаться в течение зимы независимо от текущей охоты.

По данным Шведского агентства по охране окружающей среды, численность волков в стране должна оставаться выше 300 особей, чтобы вид считался находящимся в благоприятном природоохранном статусе в соответствии с законами ЕС.

Стокгольм настаивает на том, что уничтожение волков - самое масштабное с момента возобновления лицензионной охоты в 2010 году - является вопросом безопасности и не нарушает природоохранных правил.

Охотничьи группы и фермеры утверждают, что охота "абсолютно необходима", чтобы замедлить рост популяции и предотвратить нападения на домашний скот.

Активисты надеются, что Брюссель вмешается и не позволит Швеции отдать приказ о новых охотах.

Статус волков уже находится в центре внимания Брюсселя после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре приказала чиновникам пересмотреть строгие правила защиты волков в Европе.

В этом же месяце Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержался призыв понизить статус защиты волков - то, что фермеры, землевладельцы и охотники усиленно лоббировали, утверждая, что природоохранное законодательство ЕС слишком успешно защищает крупных хищников, таких как волки.

Комиссия дважды направляла Швеции официальные предупреждения по поводу уничтожения волков - первые шаги процедуры нарушения - но до сих пор не обращалась в Суд ЕС.

В 2015 году Комиссия заявила, что шведская популяция волков "не достигла уровня, гарантирующего сохранение вида", и что, разрешив лицензионную охоту, Швеция установила "системную практику, нарушающую" природоохранное законодательство ЕС.

В ответ на нынешнюю охоту представитель Комиссии сказал, что "дело о нарушении все еще открыто, и мы внимательно следим за ситуацией".

Напомним, власти нидерландской провинции Гельдерланд разрешили использовать пневматические маркеры для игры в пейнтбол для отпугивания волков, которые перестали бояться людей и могут представлять серьезную опасность для них.