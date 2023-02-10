Прем’єр Польщі допустив подальше закриття кордону з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький допустив подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю - їх залишилось працювати всього два із шести.

Про це повідомляє TVN 24, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання ЗМІ в Брюсселі, Моравецький сказав, що Польща не виключає подальшого закриття пунктів пропуску зі своїм східним сусідом.

Причиною цього, зазначив він, є зростання напруги, пов’язане з тим, що "Білорусь грає так, як грає Кремль", і така поведінка "стає все більш небезпечною для нас, для України та Європи".

Рух на КПП у Бобровниках було зупинено в п’ятницю опівдні після попереднього рішення з цього приводу, оприлюдненого головою міністерства внутрішніх справ.

Міністр оголосив у четвер, що рішення було ухвалене через важливі інтереси державної безпеки.

Білорусь у п’ятницю розкритикувала це рішення як "катастрофічне", заявивши, що це може призвести до колапсу з обох боків кордону.

Напередодні МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через тюремний вирок одному із лідерів Спілки поляків у Білорусі.