Премьер Польши допустил дальнейшее закрытие границы с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил дальнейшее закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью - их осталось работать всего два из шести.

Об этом сообщает TVN 24, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос СМИ в Брюсселе, Моравецкий сказал, что Польша не исключает дальнейшего закрытия пунктов пропуска со своим восточным соседом.

Причиной этого, отметил он, является рост напряжения, связанный с тем, что "Беларусь играет так, как играет Кремль", и такое поведение "становится все более опасным для нас, для Украины и Европы".

Движение на КПП в Бобровниках было остановлено в пятницу в полдень после предварительного решения по этому поводу, обнародованного главой министерства внутренних дел.

Министр объявил в четверг, что решение было принято из-за важных интересов государственной безопасности.

Беларусь в пятницу раскритиковала это решение как "катастрофическое", заявив, что это может привести к коллапсу с обеих сторон границы.

Накануне МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за тюремного приговора одному из лидеров Союза поляков в Беларуси.