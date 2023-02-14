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На "Рамштайні" йшлось про більшу підзвітність обліку західної зброї в Україні - Резніков

Вівторок, 14 лютого 2023, 16:33

Під час засідання Контактної групи з оборони України у вівторок ішлось, серед інших питань, про те, як забезпечити більшу підзвітність щодо обліку зброї, яка надається партнерами для війни проти Росії.

Про це журналістам у кулуарах розповів міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент "Європейської правди".

Він наголосив, що Україна завжди прагне до прозорості й відкритості відносин, щоб у суспільствах країн-партерів не було сумнівів, що їхня зброя "йде на полі бою проти ворога".

"Сьогодні була доповідь зокрема, що перевірки за сучасними натівськими системами, які ми застосовуємо –  це насамперед система LOGFAS. Ми запросили будь-яку країну, якщо є потреба, перевірити аж до підрозділу, до батальйону місце, де розташована зброя від їхньої країни", – додав Резніков.

За словами українського міністра, "єдине обмеження, яке є в кожного перевіряльника – це їхні правила безпеки: чи готові вони приїхати на поле бою; якщо ні – ми готові надавати їм будь-які документи".

У вівторок у Брюсселі міністри оборони й представники оборонних відомств близько 50 країн зібрались на зустріч у форматі "Рамштайн", де, як очікується, викладуть додаткові зобов'язання щодо надання Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, і ці нагальні потреби переважають над довгостроковими запитами, як-от винищувачі або швидке постачання західних бойових танків.

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