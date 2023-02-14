На "Рамштайне" речь шла о большей подотчетности учета западного оружия в Украине - Резников

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины во вторник речь шла, среди других вопросов, о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, которое предоставляется партнерами для войны против России.

Об этом журналистам в кулуарах рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент "Европейской правды".

Он отметил, что Украина всегда стремится к прозрачности и открытости отношений, чтобы в обществах стран-партнеров не было сомнений, что их оружие "идет на поле боя против врага".

"Сегодня был доклад, в частности, о том, что проверки по современным натовским системам, которые мы применяем - это прежде всего система LOGFAS. Мы пригласили любую страну, если есть необходимость, проверить вплоть до подразделения, до батальона, место, где расположено оружие от их страны", - добавил Резников.

По словам украинского министра, "единственное ограничение, которое есть у каждого проверяющего - это их правила безопасности: готовы ли они приехать на поле боя; если нет - мы готовы предоставлять им любые документы".

Во вторник в Брюсселе министры обороны и представители оборонных ведомств около 50 стран собрались на встречу в формате "Рамштайн", где, как ожидается, изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны, и эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами, например, такими как истребители или быстрая поставка западных боевых танков.

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