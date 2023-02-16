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Генсек НАТО розповів, що спав у ніч на 24 лютого, хоча знав про плани РФ

Четвер, 16 лютого 2023, 18:01

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, добре знаючи, що за кілька годин розпочнеться російське вторгнення в Україну.

Цим він поділився в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

"Я пішов спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить - і саме це сталося", - поділився генсек НАТО.

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"Близько четвертої години мені зателефонував начальник мого штабу і коротко повідомив, що вони почали, тобто вторгнення почалося. Це не було несподіванкою, тому що ми знали (що Росія вторгнеться. - Ред.)", - додав Столтенберг. 

Хоча багато хто у світі до останнього сподівався, що Москва не ризикне піти на повномасштабний наступ, у генерального секретаря НАТО не було сумнівів, що Путін готовий до дій.

"Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна бути здивованим, тому що це було дійсно те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення", - пояснив він.

Днями під час зустрічі міністрів оборони Альянсу Столтенберг заявив, що президент Росії Владімір Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.

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Столтенберг Розширення НАТО Війна з РФ

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