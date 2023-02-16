Генсек НАТО рассказал, что спал в ночь на 24 февраля, хотя знал о планах РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что пошел спать накануне 24 февраля 2022 года, хорошо зная, что через несколько часов начнется российское вторжение в Украину.

Этим он поделился в интервью агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит - и именно это произошло", - поделился генсек НАТО.

"Около четырех часов мне позвонил начальник моего штаба и коротко сообщил, что они начали, то есть вторжение началось. Это не было неожиданностью, потому что мы знали (что Россия вторгнется. - Ред.)", - добавил Столтенберг.

Хотя многие в мире до последнего надеялись, что Москва не рискнет пойти на полномасштабное наступление, у генерального секретаря НАТО не было сомнений, что Путин готов к действиям.

"Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя быть удивленным, потому что это было действительно то, что было предусмотрено за несколько месяцев до вторжения", - пояснил он.

На днях во время встречи министров обороны Алянса Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин вместо готовности к миру в Украине начинает новые наступательные действия.