Туреччина і Угорщина отримали сигнал про спільний вступ до НАТО Фінляндії і Швеції

Фінляндія лишається на позиції, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО має відбутися спільно, попри проблеми у шведсько-турецьких відносинах.

Про це заявила прем’єрка Фінляндії Санна Марін на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Марін повідомила, що відмова Гельсінкі від позаблоковості була фактично вирішені на самому початку великої війни 2022 року, і тоді ж з’явилося рішення про те, що найкраще буде вступити Фінляндії та Швеції разом.

"Коли війна почалася – у той самий день стало очевидно, що Фінляндія приєднається до НАТО. Тоді ми надіслали сигнал, що ми доєднаємося до Альянсу разом з Швецією, і не лише через наші особливі відносини, а також через те, о наш спільний вступ є кращим для НАТО, для спільної безпеки", - пригадала вона.

За словами Марін, ця позиція не змінилася, і дві столиці, які фактично блокують розширення НАТО – а це Анкара і Будапешт – отримали чіткий сигнал про незмінність підходу

"Ми надіслали чіткий сигнал і Туреччині та Угорщині, яка також ще не ратифікувала (протоколи про вступ двох держав до Альянсу), що ми хочемо зробити це разом. Що тут жодних змін", - пояснила вона.

Санна Марін утім лишила відкритою можливість зміни ситуації, якщо Фінляндію поставлять перед фактом завершення процедури для неї та продовження блокади для Швеції.

"Звичайно, це залежатиме від того, як країни ратифікують, але наше бажання лишається незмінним – ми хочемо доєднатися разом", - пояснила вона.

Детально про ситуацію, яка складається, читайте в статті Поперед Швеції в НАТО: чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Як відомо, через затримку вступу до НАТО Фінляндія поки не відправляє танки Leopard в Україну.