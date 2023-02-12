Фінляндія ще не ухвалила рішення про відправку танків Leopard в Україну 

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення щодо відправлення в Україну німецьких танків Leopard, на що Берлін вже дав згоду, ще не ухвалене.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістам в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Марін сказала, що ситуація у Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через те, що вона межує з Росією, і зазначила, що ще не прийнято рішення про відправку танків Leopard в Україну.

"Ми не повідомляємо громадськість про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже прийнято, ми повідомляємо їм те, що вони повинні знати. Різні країни мали різні лінії комунікації. Ми були стримані, ми не перераховуємо окремі питання, які є у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити, - зазначила вона.

Марін також пыдтримала пропозицію прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас про те, що країни ЄС повинні спільно купувати зброю для України, зміцнюючи таким чином європейську оборонну промисловість.

"Я особисто підтримую цю ідею. Щоб ми прискорили виробництво оборонної техніки в Європі. Тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. І також тому, що світ змінився, і ми повинні бути здатні зміцнити власну оборону", - заявила вона.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Фінляндія підтверджує готовність передати Україні певну кількість власних бойових танків Leopard 2, але зробить це, найімовірніше, вже після вступу в НАТО.

За словами президента Фінляндії, скандинавська держава, яка має близько 240 танків, зможе надати лише кілька одиниць цієї техніки.

Наприкінці січня президенти України і Фінляндії оголосили, що скандинавська країна зробить свій внесок у так звану танкову коаліцію, однак у якому вигляді – не уточнювалось.