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Турция и Венгрия получили сигнал о совместном вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Суббота, 18 февраля 2023, 11:39

Финляндия остается на позиции, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО должно состояться совместно, несмотря на проблемы в шведско-турецких отношениях.

Об этом заявила премьер Финляндии Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды.

Марин сообщила, что отказ Хельсинки от внеблоковости был фактически решен в самом начале большой войны 2022 года, и тогда же появилось решение о том, что лучше всего будет встать Финляндии и Швеции вместе.

"Когда война началась - в тот же день стало очевидно, что Финляндия присоединится к НАТО. Тогда мы послали сигнал, что мы присоединимся к Альянсу вместе со Швецией, и не только из-за наших особых отношений, а также из-за того, что наше совместное вступление является лучшим для НАТО, для общей безопасности", - вспомнила она.

По словам Марин, эта позиция не изменилась, и две столицы, которые фактически блокируют расширение НАТО - а это Анкара и Будапешт - получили четкий сигнал о неизменности подхода

"Мы послали четкий сигнал и Турции и Венгрии, которая также еще не ратифицировала (протоколы о вступлении двух государств в Альянс), что мы хотим сделать это вместе. Что здесь никаких изменений", - пояснила она.

Санна Марин впрочем оставила открытой возможность изменения ситуации, если Финляндию поставят перед фактом завершения процедуры для нее и продолжения блокады для Швеции.

"Конечно, это будет зависеть от того, как страны ратифицируют, но наше желание остается неизменным - мы хотим присоединиться вместе", - пояснила она.

Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Как известно, из-за задержки вступления в НАТО Финляндия пока не отправляет танки Leopard в Украину.

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Мюнхен Финляндия Швеция Расширение НАТО

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