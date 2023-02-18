Прем’єр Польщі підтримав зміну процедури вступу до ЄС для України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що ЄС має зрозуміти важливість поточних подій та змінити ставлення для процедури розширення Євросоюзу для швидшого вступу України до нього.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент Європейської правди.

Моравецький підкреслив виключність подій під час війни, яку РФ веде проти України та її європейського вибору, а також те, що український народ зараз захищає всю Європу ціною життя українців.

"Ми не можемо протидіяти тому, що відбуваєтся в Україні через звичний, або майже звичний процес вступу (України до ЄС). Тому ми маємо почати думати новим чином, нестандартно", - пояснив він.

На думку Моравецького, зміна процедури є логічною з огляду на те, що європейська архітектура в принципі потребує реформи.

"Зараз ми перебуваємо у поворотному моменті історії, коли нам необхідно змінити практично все в Європі. У тому числі – створивши новий процес в Україні, прискорений шлях. Який вигляд це матиме у підсумку – я не знаю. Але якщо говорити про те, чи я підтримую відхід від звичних правил, моя відповідь – так, бо ми зараз перед очима відбуваються екстраординарні події", - пояснив прем’єр Польщі.

Як повідомлялося, в уряді Польщі прогнозують, що дискусія про F-16 для України здатна завершитись позитивним рішенням.

Одночасно Варшава працює над розширенням НАТО та спробує переконати Ердогана нарешті погодитись на вступ Швеції в НАТО.