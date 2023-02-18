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Премьер Польши поддержал изменение процедуры вступления в ЕС для Украины

Суббота, 18 февраля 2023, 12:28

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что ЕС должен понять важность текущих событий и изменить отношение для процедуры расширения Евросоюза для быстрого вступления Украины в него.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент Европейской правды.

Моравецкий подчеркнул исключительность событий во время войны, которую РФ ведет против Украины и ее европейского выбора, а также то, что украинский народ сейчас защищает всю Европу ценой жизни украинцев.

"Мы не можем противодействовать тому, что происходит в Украине через привычный, или почти привычный процесс вступления (Украины в ЕС). Поэтому мы должны начать думать новым образом, нестандартно", - пояснил он.

По мнению Моравецкого, изменение процедуры является логичным, учитывая то, что европейская архитектура в принципе нуждается в реформе.

"Сейчас мы находимся в поворотном моменте истории, когда нам необходимо изменить практически все в Европе. В том числе - создав новый процесс в Украине, ускоренный путь. Как это будет выглядеть в итоге - я не знаю. Но если говорить о том, поддерживаю ли я отход от привычных правил, мой ответ - да, потому что мы сейчас перед глазами происходят экстраординарные события", - пояснил премьер Польши.

Как сообщалось, в правительстве Польши прогнозируют, что дискуссия о F-16 для Украины способна завершиться положительным решением.

Одновременно Варшава работает над расширением НАТО и попытается убедить Эрдогана наконец согласиться на вступление Швеции в НАТО.

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Мюнхен Вступление в ЕС Польша

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