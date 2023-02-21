У Бельгії почали розслідування через російське шпигунське судно, яке пропливало торік

Бельгія розпочала розслідування після того, як біля узбережжя Північного моря було помічено, ймовірно, російський шпигунський корабель, що могло вести спостереження за трубопроводами та інфраструктурою зв’язку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Російське судно було помічене ще в листопаді 2022 року після того, як надійшло повідомлення про його перебування в територіальних водах Нідерландів і вимкнуло транспондер – пристрій, що дозволяє судноплавним органам ідентифікувати й відстежувати судна.

Як заявив міністр юстиції Бельгії та за сумісництвом міністр у справах Північного моря Вінсент Ван Квікенборн, що бельгійська влада розпочала власне розслідування і працює з іншими прибережними державами Північного моря над посиленням безпеки.

"Прохід цього судна, безсумнівно, слід розглядати в більш широкому контексті війни в Україні", – йдеться в заяві міністра.

"Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, та не будьмо наївними. Особливо, якщо він підозріло поводиться поблизу наших вітрових електростанцій, підводних газопроводів і кабелів передачі даних та інших об'єктів критичної інфраструктури", – наголосив Ван Квікенборн.

Як відомо, у вересні 2022 року в результаті серії підводних вибухів було зруйновано ділянки трубопроводів "Північний потік", якими раніше постачався російський природний газ до Німеччини.

Західні країни поклали відповідальність за вересневі вибухи на Росію, але Москва своєю чергою поклала відповідальність на Захід. Швеція, Данія і Німеччина почали окремі розслідування інциденту, які тривають і досі.

Як повідомлялося, після вибухів ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.