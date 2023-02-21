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В Бельгии начали расследование из-за российского шпионского судна, замеченное в том году

Вторник, 21 февраля 2023, 22:37

Бельгия начала расследование после того, как у побережья Северного моря был замечен, вероятно, российский шпионский корабль, который мог вести наблюдение за трубопроводами и инфраструктурой связи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Российское судно было замечено еще в ноябре 2022 года после того, как поступило сообщение о его пребывании в территориальных водах Нидерландов и выключило транспондер - устройство, позволяющее судоходным органам идентифицировать и отслеживать суда.

Как заявил министр юстиции Бельгии и по совместительству министр по делам Северного моря Винсент Ван Квикенборн, что бельгийские власти начали собственное расследование и работают с другими прибрежными государствами Северного моря над усилением безопасности.

"Проход этого судна, несомненно, следует рассматривать в более широком контексте войны в Украине", - говорится в заявлении министра.

"Мы не знаем точных мотивов этого российского корабля, но не будем наивными. Особенно, если он подозрительно ведет себя вблизи наших ветровых электростанций, подводных газопроводов и кабелей передачи данных и других объектов критической инфраструктуры", - подчеркнул Ван Квикенборн.

Как известно, в сентябре 2022 года в результате серии подводных взрывов были разрушены участки трубопроводов "Северный поток", по которым ранее поставлялся российский природный газ в Германию.

Западные страны возложили ответственность за сентябрьские взрывы на Россию, но Москва в свою очередь возложила ответственность на Запад. Швеция, Дания и Германия начали отдельные расследования инцидента, которые продолжаются до сих пор.

Как сообщалось, после взрывов ЕС и НАТО создали рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.

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Бельгия Россия

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