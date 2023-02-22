Міністр оборони Британії завітав до українців, які опановують танки Challenger 2

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав військову базу, де українці проходять підготовку на танках Challenger 2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Воллес відвідав військову базу Бовінгтон Кемп у графстві Дорсет, де тренуються українські військові. Українські військові продемонстрували ремонт танка під час тренувань, а пізніше поспілкувалися з міністром оборони.

Фото: Sky news

Фото: Sky news

Також були проведені випробування та дослідно-конструкторські розробки бронеавтомобілів Ajax Ares.

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2 наприкінці січня.

Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 у середині січня.