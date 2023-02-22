Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Міністр оборони Британії завітав до українців, які опановують танки Challenger 2

фото
Середа, 22 лютого 2023, 18:44

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав військову базу, де українці проходять підготовку на танках Challenger 2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Воллес відвідав військову базу Бовінгтон Кемп у графстві Дорсет, де тренуються українські військові. Українські військові продемонстрували ремонт танка під час тренувань, а пізніше поспілкувалися з міністром оборони. 

 
Фото: Sky news
 
Фото: Sky news

Також були проведені випробування та дослідно-конструкторські розробки бронеавтомобілів Ajax Ares.

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2 наприкінці січня.

Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 у середині січня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ

Статті

Інтеграція вимушених переселенців: європейський досвід і український контекст

Історія Європи знає приклади збройних конфліктів, внаслідок яких люди були змушені змінити місце проживання. Чи підходить цей досвід для України?
22 лютого 2023 — Наталя Проскуренко, для Європейської правди

Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь

Цей сценарій відкриває шлях до неконтрольованої гонки ядерних озброєнь, яка вже зараз перебуває в "тихій" фазі...
22 лютого 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда

Рятівні біженці: що думають у державах ЄС про приплив робочої сили з України

Для Євросоюзу може стати проблемою масове повернення українців додому після завершення бойових дій. Це дає привід для занепокоєння для України...
21 лютого 2023 — Euractiv, Александра Кшиштошек, Анета Захова, Міхал Худек та Пекка Ванттінен