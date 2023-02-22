Министр обороны Великобритании посетил украинцев, которые осваивают танки Challenger 2

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил военную базу, где украинцы проходят подготовку на танках Challenger 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Уоллес посетил военную базу Бовингтон Кэмп в графстве Дорсет, где тренируются украинские военные. Украинские военные продемонстрировали ремонт танка во время тренировок, а позже пообщались с министром обороны.

Фото: Sky news

Фото: Sky news

Также были проведены испытания и опытно-конструкторские разработки бронеавтомобилей Ajax Ares.

По словам британского премьера Риши Сунака, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте 2023 года.

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2 в конце января.

Великобритания подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 в середине января.