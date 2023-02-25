В Литве завершили сбор на радары для Украины с результатом 14 млн евро

В Литве завершили кампанию сбора средств на радиолокационные станции для Украины "Radarom!" с результатом 14 миллионов евро, на них можно приобрести 14 радаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает общественный вещатель LRT.

Финальным днем акции выбрали годовщину полномасштабного вторжения - для стимулирования взносов, о ней постоянно напоминали в рамках информационного марафона, посвященного Украине. Некоторые компании, в частности Narbutas и Teltonika, согласились умножать взносы благотворителей, внесенные за определенный временной промежуток. За этот решающий вечер накопили несколько миллионов - еще после обеда на счетах кампании было 10 млн евро. В последние полчаса акции поступили 505 тысяч евро.

К марафону присоединились с личным присутствием ключевые топ-чиновники Литвы. Президент Гитанас Науседа отметил, что если в прошлом году мало кто верил в способность Украины выстоять, то сейчас Россия уже выглядит "колоссом на глиняных ногах", но все равно это решающий момент, когда Украина нуждается в тотальной поддержке мира для победы. "Эта война изменила нас всех - она изменила Украину, изменила Европу, изменила весь мир", - отметил Науседа.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что Литва - одна из немногих стран со столь успешными массовыми сборами средств для поддержки Украины через низовые инициативы. "То что мы делаем - это очень важно. Фактически это не просто вклад для помощи кому-то - мы помогаем и самим себе", - отметила она.

С дистанционным обращением с благодарностью литовцам выступил также президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Напомним, кампанию запустила коалиция четырех литовских инициатив в конце января, изначально планировали собрать средства на пять радаров.

В последнем пакете помощи Литва анонсировала передачу Украине 36 зенитных пушек L70, которые будут эффективными против "Шахедов", первые из них уже в Украине.